تجديد حبس المتهمين بقتل مُسن حاول اغتصاب فتاة معاقة بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، حبس شخصين من أهالي منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا.كانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة كما أمرت باستدعاء الفتاة المجني عليها لسماع أقوالها.وكشفت مناظرة جثة المسن عن أنه توفى نتيجة الضرب المبرح حيث لم يتحمل الضربات نظرا لكبر سنه مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بعد اعتداء الأهالى عليه.انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بضبطه أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي.