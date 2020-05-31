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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

4 أعمال سينمائية جمعت عفاف شاكر بشقيقتها شادية

الأحد 31/مايو/2020 - 04:54 ص
أمير محمد خالد
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رحلت منذ قليل عن عالمنا الفنانة عفاف شاكر شقيقة الفنانة الراحلة شادية من الأم بعد صراع مع المرض، وتعد عفاف شاكر شقيقة شادية الكبرى ودخلت مجال التمثيل واستمرت فيه لعدة سنوات قدمت خلالهم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة، كما شاركت شقيقتها في عدد من الأفلام.

وقدمت مع "شادية" 4 أعمال سينمائة، وهم: "الدنيا حلوة" عام 1951، و"آمال" عام 1952، و"الحقوني بالمأذون" عام 1954، "وعيون سهرانة" عام 1956، لمعت خلالهم ونالت شهرة كبيرة رغم أن أدوراها فيهم كانت ثانوية.

وبخلاف ذلك عملت مع فرقة أضواء المسرح وظلت مستمرة في مجال التمثيل حتى عام 1946، حيث اعتزلت في ذلك التوقيت وهاجرت لأمريكا، من أشهر عمال عفاف شاكر فيلم "ملاك الرحمة" مع يوسف وهبي وفاتن حمامة، وفيلم "احمر شفايف"بطولة نجيب الريحاني.

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