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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بمطعم شهير فى المحلة

الأحد 31/مايو/2020 - 12:16 ص
حريق
حريق
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة ثان المحلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة مطعم عبد الشافي فرع الشون.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، دون وقوع أي إصابات، ومن خلال التحقيق تبين أن سبب الحادث حدوث ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.

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