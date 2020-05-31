رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات بالقراقرة بالشرقية (صور)

الأحد 31/مايو/2020 - 02:37 ص
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات
عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن بالشرقية بالتنسيق مع مجلس مدينة منيا القمح في ضبط وكر لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات في قرية القراقرة.

وقام حسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح ونواب المركز، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة منيا القمح، بضبط مصنع للكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، باسم المواطن "أ. ا. ا" على مساحة ١٥٠٠ متر، غير مرخص يعمل بكامل طاقته في أوقات الحظر دون الاتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة.

وتم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات
ضبط مصنع كمامات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«صحة الدقهلية»: تطبيق العزل الأمني على 49 قرية بسبب «كورونا»

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين ومقتل 19 إرهابيا في سيناء (فيديو)

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

مقتل ضابط أمريكى بكاليفورنيا.. والحكومة تعتبره «إرهاب محلى»

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

طالب يخلد ذكرى «المنسي» بجدارية ضخمة في أسيوط

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل