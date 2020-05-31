ضبط مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات بالقراقرة بالشرقية (صور)

نجحت أجهزة الأمن بالشرقية بالتنسيق مع مجلس مدينة منيا القمح في ضبط وكر لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات في قرية القراقرة.وقام حسني الحاجري، رئيس مركز ومدينة منيا القمح ونواب المركز، بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة منيا القمح، بضبط مصنع للكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية بقرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجديدة، باسم المواطن "أ. ا. ا" على مساحة ١٥٠٠ متر، غير مرخص يعمل بكامل طاقته في أوقات الحظر دون الاتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة.وتم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف