تحويل مستشفى التأمين بالفيوم لعزل صحي

استعد مستشفي التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، للعزل الصحي.وقال مصدر بالمستشفى إنه تم خروج جميع المرضى من كافة الأقسام حرصا من المستشفى على صحتهم لعدم إصابتهم بالفيروس، وتم إخلاء المستشفي وتجهيزه للعزل.وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن مستشفى التأمين خصص سابقًا الدور الرابع والخامس للعزل لكن لكثرة الإصابات تم تخصيصه كاملا للعزل.