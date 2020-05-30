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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أمين مجلس الدولة: الأحكام المؤجلة جاهزة وستصدر تباعًا

السبت 30/مايو/2020 - 06:35 م
المستشار طه كرسوع
المستشار طه كرسوع
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن هناك التزامًا شبه كامل بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن المترددين على المحاكم بأنفسهم عندما يجدون أحدًا غير مرتدٍ كمامة يطلبون منه ارتداءها، ويمنعونه من الدخول.

وبالنسبة للأحكام المؤجلة، قال كرسوع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، إن الأحكام التي كانت يفترض أن تظهر في مارس وأبريل ومايو ستصدر تباعًا، موضحًا أن القضاة لم يتوقفوا عن العمل، وإنما القاضي يأخذ الملفات ويعكف عليها في منزله، ثم يكتب الأحكام ويأتي بها للمحكمة.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما زالت مستمرة، سواء كانت بالتعقيم أو الاطمئنان على المترددين على مقر المحاكم.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام جميع القضاة والعاملين فى المجلس المترددين على المبانى الخاص بمجلس الدولة سواء بالقاهرة أو الإقليم بارتداء الكمامات التزاما بقواعد الدولة.

وسجلت مصر أمس الجمعة، 1289 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، 22082 حالة، من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

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