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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفى إصدار عملات مزيفة لصالح ليبيا

السبت 30/مايو/2020 - 06:20 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
محمد عمر
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نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية بإصدار عملات مزيفة لصالح ليبيا كانت متجهة للمصرف المركزي في بنغازي.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبير، في وقت سابق اليوم أن الشحنة التي صادرتها السلطات في مالطا للعملة المطبوعة في روسيا هي شحنة سابقة وليست جديدة، وهي محط متابعة قانونية منذ فترة.

وأكد المصرف أن الشحنة التي أعلنت عنها السفارة الأمريكية بليبيا هي شحنة سابقة وليست جديدة، وأنه تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية، والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية قامت بمصادرة تلك النقود وعدم إعادتها إلى روسيا وهو أمر سيتم مواجهته بالقانون.

وأشار البيان إلى أنه سيصدر غدا بيان من المصرف المركزي بخصوص هذه القضية.

كانت مالطا صادرت في نوفمبر الماضي أموالًا ليبية تعادل قيمتها 1.1 مليار دولار طبعتها شركة غوزناك الروسية كانت في طريقها إلى المصرف المركزي بالبيضاء.

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