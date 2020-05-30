ضبط مالك شركة بـ2950 مستلزمة طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بحوزته مستلزمات طبية دون مستندات في السيدة زينب.وتبين حيازته «2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن كمامة، سرنجات »، دون مستندات مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.كانت شرطة التموين بوزارة الداخلية قد شنت، اليوم السبت، حملات موسعة ؛ تنفيذًًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وجاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.