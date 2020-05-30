إجراءات احترازية لدخول مجلس الدولة فى أول يوم عمل

انتظم العمل، صباح السبت، داخل محاكم مجلس الدولة مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه للمخالف.وطالب العاملون بالمجلس بضرورة توفير جهازالتعقيم الذاتي على بوابات المجلس، خاصة بعد وفاة اثنين من العاملين بالمجلس بفيروس كورونا، لا سيما وأن تولى اثنين من العاملين على بوابة الدخول ومعهما جهاز صغير لقياس الحرارة للتعرف على الحالات غير الطبيعية ومنع دخولها، غير كاف لحمايتهما.وحدد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، عددًا من الشروط لاستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2020 في مادته الثانية على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مباني ومقار مجلس الدولة.