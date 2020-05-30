ضبط 5 متهمين بينهم خصومة ثأرية بأسلحة في أسيوط

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، اليوم السبت، من ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثآرية وبحوزتهم أسلحة نارية دون ترخيص.تبلغ لمركز شرطة منفلوط من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص وربة منزل، مصابين بعيار نارى، ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية؛ لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت أفراد العائلتين.وأسفرت عن ضبط «5 قطع أسلحة نارية بحوزة 5 من أفراد العائلتين، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل عبارة عن حظائر، أسوار، خاصة بطرفى الخصومة».تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.