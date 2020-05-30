رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

السبت 30/مايو/2020 - 12:20 م
الدكتور سيد طنطاوي
الدكتور سيد طنطاوي
نعمات مدحت
طباعة
كشف الراحل الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، عندما كان مفتيا للديار المصرية إبان تواجده بحفل إفطار جماعي حضره البابا شنودة وعدد من كبار رجال الدولة والمثقفين والفنانيين، لمجلة الإذاعة والتليفزيون في عدد من أعداد عام 1994، أنه يتابع الدراما المصرية وخاصة في هذا التوقيت مسلسل"العائلة" الذي كان يعرض في رمضان، مشيدا ببرامج الشهر الكريم.

وقال الشيخ سيد طنطاوي:" أتابع مسلسل "العائلة" وأنا أحد المعجبين به، لافتا إلى أنه عمل يحمل فكرًا عظيمًا، وأنه لا يترك حلقة منذ بدايته إلا ويتابعها، كما يتابع البرامج التي يعرضها التليفزيون ولا يترك أي برنامج.

يذكر أن "العائلة" مسلسل تلفزيوني، أُنتج عام 1994، من تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، شارك به مجموعة من الفنانين، ومن بطولة محمود مرسي، ليلى علوي، عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، ميمي جمال، منى زكي، محمد رياض، روجينا، وسناء يونس.

وتدور أحداث المسلسل حول حرب الاستنزاف وما تلاها من خلال عمارة وسكانها وعلاقتهم ببعض، وحول الأسرة التي تفقد أحد أبنائها بالحرب وتأثير ذلك عليها، كما يتناول قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي بالفقراء إلى الانجراف وراء التيار المتطرف.

موضوعات متعلقة

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

خائن يقوده فاشل.. محمد على وسامى كمال الدين ينفذان خطة «الإخوان» لاستغلال «كورونا» للتحريض على الفوضى

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصور

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

العثور على نحت حجري كبير صُنع عام 1087 في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الثقافة» عن حسن حسني: وضع بصمات متفردة على الشخصيات التي جسدها

فؤاد زويريق: حسن حسني إمبراطوريته خالدة في قلوب الناس

في ذكراها.. سبب غضب مديحة يسري من أم كلثوم

عبدالرحيم كمال ناعيًا حسن حسني: الظهر الحصين لكل كوميديانات مصر