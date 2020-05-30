«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

كشف الراحل الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، عندما كان مفتيا للديار المصرية إبان تواجده بحفل إفطار جماعي حضره البابا شنودة وعدد من كبار رجال الدولة والمثقفين والفنانيين، لمجلة الإذاعة والتليفزيون في عدد من أعداد عام 1994، أنه يتابع الدراما المصرية وخاصة في هذا التوقيت مسلسل"العائلة" الذي كان يعرض في رمضان، مشيدا ببرامج الشهر الكريم.وقال الشيخ سيد طنطاوي:" أتابع مسلسل "العائلة" وأنا أحد المعجبين به، لافتا إلى أنه عمل يحمل فكرًا عظيمًا، وأنه لا يترك حلقة منذ بدايته إلا ويتابعها، كما يتابع البرامج التي يعرضها التليفزيون ولا يترك أي برنامج.يذكر أن "العائلة" مسلسل تلفزيوني، أُنتج عام 1994، من تأليف وحيد حامد وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، شارك به مجموعة من الفنانين، ومن بطولة محمود مرسي، ليلى علوي، عبد المنعم مدبولي، خيرية أحمد، ميمي جمال، منى زكي، محمد رياض، روجينا، وسناء يونس.وتدور أحداث المسلسل حول حرب الاستنزاف وما تلاها من خلال عمارة وسكانها وعلاقتهم ببعض، وحول الأسرة التي تفقد أحد أبنائها بالحرب وتأثير ذلك عليها، كما يتناول قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي بالفقراء إلى الانجراف وراء التيار المتطرف.