روسيا تعتز بصداقتكم.. من هو جورجى بوريسينكو مبعوث موسكو الجديد للقاهرة؟

وصل سفير روسيا الجديد لدى مصر ومفوضها لدى الجامعة العربية، جورجى بوريسينكو، مساء الخميس، على متن طائرة خاصة لبدء أداء مهامه بالقاهرة.ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة:- يخلف بوريسينكو، سيرجي كيربيشينكو السفير الروسي السابق الذي توفي في مستشفى بالقاهرة عام 2019 عن عمر يناهز 68 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.- ولد جورجي بوريسينكو في عام 1968.- تخرج جورجي بوريسينكو في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية (MGIMO) في عام 1990.- شغل منصب مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية منذ 1 ديسمبر عام 2014.- تم تعيينه سفيرا للقاهرة بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي.- أول تصريحات لبوريسينكو عند وصوله القاهرة، ما نشره على صفحة السفارة الروسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيها عن تقارب مصر وروسيا في وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية مثل الملفين السوري والليبي، وأن موسكو فخورة بتنامي العلاقات مع القاهرة.- قبل قدومه كانت سفيتانا زوبوفا هي القائم بأعمال روسيا المؤقتة في مصر منذ سبتمبر 2019.