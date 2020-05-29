إزالة السويقات العشوائية وتعديات بالبراجيل في الجيزة

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة على مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة البراجيل بحي شمال، ومركز أوسيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إزالة 60 حالة تعد لمحال وباعة جائلين، بالإضافة إلى إزالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة على نهر الطريق، وذلك في إطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وإعادة الانضباط إلى الشارع.وأشار إلى أن الأعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، حيث تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات وشن حملات مكبرة يوميا.وشدد المحافظ على عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة على الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين؛ نظرا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة المخالفات والتعديات، لافتا إلى أن المواطنين يتحملون المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات.وشهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة وأسامة السقعان رئيس حي شمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.