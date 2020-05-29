سامى مغاورى: كل فنان له لجان إلكترونية تمجده

قال الفنان سامي مغاوري، إن مسلسل اللعبة انتهى تصويره بالكامل العام الماضي، وعرض في رمضان الماضي لأول مرة على التلفزيون، لكن عرض قبلها على إحدى المنصات الإلكترونية.وتحدث مغاوري، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن الفرق بين تصوير الدراما قديما والآن، قائلا: "قديما كنا ننتظر عرض العامل كاملا ثم يبدأ الصحفيين بكتابة آرائهم في العمل والممثلين، أما الآن كل فنان له لجانه الإلكترونية اللي بتتكلم عنه وتمجده على السوشيال ميديا".وأضاف: "أنا بنبسط وبأندهش، إني ألاقي حد كاتب عن ممثل أد أيه كان هايل ورائع، وإحنا لسه مشوفناش حلقاته"، متابعا: "لكل زمن حلاوته، وديفوهاته".ولفت إلى أنه عاصر جيل مرعب من الفنانين، كانوا يعيشون التجربة مع بعضهم، ويشاركون بنسبة ما في اختيار بعض الشخصيات الدرامية، مضيفا: "نتعايش مع بعض، نسمع ملاحظات النجوم والأساتذة، أما الآن بأخد شوتاتي وامشي، وكل ممثل بياخد شوتاته ويمشي، فممكن أعرف أو أشوف من المشاركين في العمل 3 أو 4 ممثلين فقط".