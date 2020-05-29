نيويورك في طريقها لرفع الإغلاق 8 يونيو

أعلن حاكم نيويورك، اليوم الجمعة، أن الولاية في طريقها لرفع الإغلاق في 8 يونيو، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في البلاد.وأعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم الجمعة، تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أراضي الولاية، مقابل 74 حالة في إحصائية أمس الخميس.وذكر كوومو، في مؤتمر صحفي، أن حصيلة الوفيات في نيويورك جراء فيروس كورونا ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67 حالة، بينها 46 في المستشفيات و21 في دور المسنين.وتشهد نيويورك تراجعا مستمرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في الولاية حسب الإحصائية المنشورة يوم 26 مايو 73 حالة، وفي 27 مايو 74، كما تم رصد نفس العدد في 28 مايو، وذلك بعد أن تجاوزت الحصيلة اليومية في مارس الماضي نقطة 700 حالة عدة مرات.كما أفاد كوومو بتراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات، حيث استقبل في اليوم الماضي 152 مصابا مقابل 163 في اليوم السابق.وأعلن حاكم نيويورك أن 5 مناطق بالولاية مستعدة حاليا للدخول إلى المرحلة الثانية من تخفيف القيود العامة، بينما أكد أن نيويورك المدينة ستبدأ إجراءات المرحلة الأولى في الأسبوع الثاني من يونيو.وحتى صباح اليوم سجلت في نيويورك 366733 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 23722 وفاة.