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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى ورئيس قبرص يبحثان القضايا الإقليمية هاتفيًا

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:03 م
السيسي
السيسي
الدستور
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قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من السيد نيكوس آنستسيادس، رئيس جمهورية قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الإقليمية، وكذلك تعزيز التعاون المشترك التي تجمع بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وقد تمت مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على أفضل التجارب، سواء لدى مصر أو قبرص وكذا فى الاتحاد الأوروبي وتعزير التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف المهم.

وفيما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصى فى هذا الإطار بالدور الحيوى والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا فى هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم التطرق إلى تطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.

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