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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

العسال: تجارب مكثفة للوصول لعلاج موحد ضد كورونا (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:53 ص
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن كل دول العالم طبقت العزل المنزلي على الحالات البسيطة، لافتة إلى أنه مع تزايد عدد الحالات يوميا، لم يعد منطقيا اسقبال كل الحالات بالمستشفيات، خاصة وأن 80% من الحالات تعتبر بسيطة ويمكن علاجها بالمنزل.

وأوضحت "جيهان" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن العزل المنزلي له شروط، ومنها أن المصاب يكون أقل من 60 عاما، ولا يعاني من أمراض مزمنة، فضلا عن توفير كروت متابعة للحالات التي يتم عزلها بالمنزل، وإعطائهم الدواء اللازم.

وأضافت أن فيروس كورونا ليس قاتلا، ونسبة الوفيات على مستوى العالم من 5 إلى 8% من عدد الإصابات، متابعة أن نسبة الوفيات في مصر مقبولة، محذرة من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، والذي قد يسفر عنه زيادة عدد الإصابات.

وأشارت إلى أن الأطباء فى دول العالم اكتسبوا خبرة بمرور الوقت فى التعامل مع فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالعقاقير الطبية، ومدة استعمالها، منوهة بأن العديد من الأدوية تحت التجربة للوصول إلى علاج موحد ضد وباء كورونا.

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