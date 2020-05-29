أستاذة بطب عين شمس: «الصحة» تمتلك برتوكولًا واحدًا للتعامل مع كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، إن هناك بروتوكول واحد وضعته وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا، وتم وضعه بواسطة اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي تضم أساتذة جامعيين من مختلف التخصصات، بالإضافة لمستشارين من وزارة الصحة.وأشارت الدكتورة جيهان العسال، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تمت الاستعانة بالبروتوكول الموحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأطباء الكلى، القلب، الأطفال وتخصصات أخرى، بحيث يكون بروتوكولًا متكاملًا يصدر باسم وزارة الصحة، ويتم تعديله دوريًا مع ظهور أي مستجدات للفيروس.وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أن هناك 3 نسخ من هذا البروتوكول الموحد حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم تدوال العديد من البروتوكلات المغلوطة والتي تم ثبوت عدم صحتها بعدما تم نسبها لوزارة الصحة، مؤكدة أن وزارة الصحة تمتلك برتوكولًا واحدًا منذ بداية ظهور كورونا وحتى الوقت الحالي.