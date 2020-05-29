استدعاء «الحرس الوطنى» لفض شغب «مينيسوتا» بأمريكا

قرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية، على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على إثر مقتل رجل من أصول أفريقية على يد الشرطة.ولفت تيم وولز، بحسب وكالة "تاس" الروسية، إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه بموجب هذا القرار، يراد من أفراد الحرس الوطني "المساعدة في ضمان الأمن والحفاظ على الهدوء".يذكر أن المظاهرات في الولاية اندلعت على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لإلقاء القبض على المواطن جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية، وتوفي الأخير في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.