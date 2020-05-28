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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عادل زيدان: الهجرة لم تعد حلمًا للشباب بعد انتشار كورونا في العالم
الخميس 28/مايو/2020 - 11:33 م
المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي
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الكلمات المفتاحية
كورونا
عادل زيدان
امريكا
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