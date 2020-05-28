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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام لحلف الناتو يناقش تأثير كورونا مع القادة العسكريين

الخميس 28/مايو/2020 - 10:23 م
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
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اجتمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، مع القادة العسكريين لعمليات الحلف اليوم الخميس، عبر تقنية (الفيديوكونفرانس)؛ لمناقشة جائحة كورونا وتأثيرها على عمليات حلف الناتو ومهماته وأنشطته.

وأشاد ستولتنبرج خلال الاجتماع بإدارة قادة الناتو في الاستجابة لوباء كوفيد-19، وسلط الضوء على الدور الرئيسي للقوات المسلحة في دعم الجهود المدنية، فمنذ بداية الوباء ساعدت قوات حلف الناتو في اللوجستيات والتخطيط والمستشفيات الميدانية ونقل المرضى وإعادة المواطنين من الخارج إلى بلادهم وتطهير المناطق العامة والمعابر الحدودية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.

كما ناقش أمين عام الناتو أهمية تعزيز الصمود من خلال الاستعداد المدني والعسكري ومواجهة التضليل والدعاية. وقال: "بينما نواجه الأزمة الحالية فإن التحديات الأمنية الأخرى لم تتضاءل، إن مهمة حلف الناتو الأساسية للدفاع عن ما يقرب من مليار مواطن لم تتغير، يجب أن تظل قوات حلف الناتو جاهزة ويقظة ومستعدة".

ومن المقرر أن يلتقي وزراء دفاع حلف الناتو الشهر المقبل، لمناقشة استجابة الحلف للأزمة الحالية واتخاذ قرارات مهمة لتعزيز قوة الردع والدفاع لدى حلف الناتو.

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