حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة في الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة، أسفرت عن القبض على 22 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بين الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة والاستروكس.وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للإتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.