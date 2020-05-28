ترامب يوقع قرارًا بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي اليوم

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، مساء الخميس: إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الأمر التنفيذي بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق اليوم.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "تويتر" أظهرت تحيزًا شديدًا ضد الرئيس ترامب، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".يذكر أن هذا القرار يأتي بعد تهديد ترامب بإغلاق مواقع للتواصل الاجتماعي يتهمها بكبت أصوات المحافظين، وذلك بعد أن أضاف موقع تويتر رابطا تحذيريا لمراجعة الحقائق إلى بعض تغريدات ترامب لأول مرة.ولم يتم الكشف من قبل البيت الأبيض عن تفاصيل الأمر التنفيذي، ولم تعرف الخطوات التنظيمية التي يمكن لترامب اتخاذها دون تمرير قانون بشأنها في الكونجرس.وسبق أن اتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بالانحياز ضده بشكل كبير، كما هدد بـ"تشديد القواعد المنظمة" لمواقع التواصل الاجتماعي أو حتى "إغلاقها".وقال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس، إن فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس "الرد الصحيح" من قبل حكومة تقلقها الرقابة.