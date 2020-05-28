مطار أسوان الدولى يواصل تعقيم المنشآت والصالات

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن السلطات المختصة بمطار أسوان الدولى, بقيادة الطيار باسم بيومى، تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكل المنشآت والصالات والمكاتب الإدارية والفنية الموجودة بالمطار، تطبيقا لتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدنى، ووفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور"، أن مطار أسوان الدولى يستقبل رحلتين تابعتين لشركة مصر للطيران قادمتين من مطار القاهرة الدولى أسبوعيا، حيث يتم تقديم كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، عبر الكشف على المسافرين قبيل صعودهم الطائرة من جانب الفرق الطبية بالمطار للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، حيث تم تخصيص سيارة إسعاف وطبيب من الحجر الصحي بالمطار للكشف على الركاب.وأشار إلى أنه يتم توفير المواد المطهرة لتوزيعها على العاملين بمطار أسوان الدولى، بالإضافة إلى الكمامات و"الجوانتى"، والتأكيد على مديرى "الشيفتات" بضرورة استخدام المواد المطهرة بين كل العاملين.وكشف عن تواصل عمليات رفع كفاءة الممرات بمطار أسوان الدولى، حيث سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجارى، وذلك فى إطار خطة الشركة المصرية للمطارات بتطوير كل المطارات الإقليمية وذات المقاصد السياحية، استعدادًا لعودة الحركة الركابية والجوية إلى الموانئ المصرية.