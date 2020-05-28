فض سوق الخميس الأسبوعى فى كفرشكر (صور)

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر، برئاسة مصيلحي جمال هدايا ومحمد غنيم نائبي رئيس مجلس المدينة، بشن حملة مكبرة لفض سوق الخميس بالمدينة وتطهير وتعقيم محيط السوق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وأضاف "غنيم"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم فض السوق وغادر جميع البائعين، وذلك ضمن القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومنع التكدس والازدحام والتجمعات.وكان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد أصدر تعليمات بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورًا حفاظًا على حياة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.