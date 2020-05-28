ندب أميمة عباس وكيلًا لـ«صحة الفيوم»

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا رقم 348 لعام 2020 بتعيين الدكتورة أميمة عباس وكيلا لوزارة الصحة بالفيوم لمدة ثلاثة أشهر خلفا للدكتورة آمال هاشم.وكانت الدكتورة أميمة عباس تعمل مدير قطاع الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.وجاء نص القرار بندب الدكتورة أميمة محمد عباس حافظ مدير عام الشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، للعمل مديرا لمديرية الشئون الصحية بالفيوم بتاريخ 27 مايو 2020 وذلك لمدة ثلاثة أشهر.