أحمد شيبة: رفضت التمثيل بسبب كورونا

كشف المطرب أحمد شيبة، إنه بصدد تدشين قناة له عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من أجل تحميل كافة أغانيه عليها، لافتًا إلى أن أغنية "أه لو لعب يا زهر"، حققت 350 مليون مشاهدة، ولم يجني من ورائها أي أموال، ومكسبه الوحيد هو حب الناس له، ووصفه بالمكسب الكبير.وأضاف "شيبة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يراعي الكلمات التي يغنيها، ويبتعد تمامًا عن الألفاظ المشينة أو التي بها إسفاف، وتحتوي على شئ محرم.وتابع: "مؤلف أغنية الدنيا ماشية بضهرها، كان كاتب الدنيا جاية تذلني فقلت له لا الكلمة دي حرام لأن ربنا مش بيذل حد وغيرها".وفى سياق متصل كشف "شيبة"، عن أن جائحة كورونا جعلته يرفض العروض التى قدمت له للمشاركة في بعض المسلسلات، وتابع: "أنا بحب التمثيل وعاوز أمثل، وجاني مسلسلين ورفضتهم بسبب كورونا.. من خاف سلم رغم أني كنت بطل في أحد المسلسلات التي عرضت علي".واستكمل "شيبة"، ضاحكًا: "بما أن الأغاني واقفة.. وأنا حاسس أن عندى موهبة التمثيل.. فهمثل وهدغدغ الدنيا إن شاء الله".