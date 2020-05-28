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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 03:21 ص
الدكتورة نانسي الجندي
الدكتورة نانسي الجندي
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن هناك أعراض جديدة تظهر على مرضى فيروس كورونا.

وذكرت خلال حوارها مع برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض فيروس كورونا تتمثل في: السخونة، وألم الحلق، والأنف، بالإضافة إلى أعراض أخرى جديدة مثل: ألم في المعدة، أو فقدان لحاستي الشم أو التذوق.

وشددت على، ضرورة التوجه لمستشفى الحميات أو الصدر في حالة الشعور بأعراض فيروس كورونا.

مستجدات أزمة كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن، عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ5205 متعافيين.

وأضاف أنه، تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن، جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن، إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

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