المعاينة: لا توجد إصابات فى حريق ماسورة غاز الحلمية
الخميس 28/مايو/2020 - 12:25 ص
هدير مصطفيطباعة
كشفت معاينة أجهزة الأمن في واقعة حريق ماسورة الغاز بالحلمية، أنه لا توجد إصابات أو أي خسائر بشرية، وأضافت المعاينة أن الحريق ناتج عن كسر بالماسورة.
ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى السيطرة علي حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، وتتواجد 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
وقد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى السيطرة علي حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، وتتواجد 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
وقد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.