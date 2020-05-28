المعاينة: لا توجد إصابات فى حريق ماسورة غاز الحلمية

كشفت معاينة أجهزة الأمن في واقعة حريق ماسورة الغاز بالحلمية، أنه لا توجد إصابات أو أي خسائر بشرية، وأضافت المعاينة أن الحريق ناتج عن كسر بالماسورة.ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى السيطرة علي حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، وتتواجد 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وقد تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.