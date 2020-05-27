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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سكرتير محافظ سوهاج يكشف تفاصيل ضبط 35 شابًا بأحد المقاهي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:05 م
سوهاج
سوهاج
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كشف طارق الوراقي، سكرتير عام محافظة سوهاج، تفاصيل القبض على 35 شابًا داخل أحد المقاهي ومخالفتهم لقرار غلق المقاهي للإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إن هؤلاء المخالفين كانوا يدخلون من الأبواب الخلفية للمقهى، مضيفًا: "مفيش عندنا عيد ولا موسم، وهما فاكرين إنهم بيضحكوا على الحكومة، ولكن إحنا مصحصحين، ويوجد تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية".

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بالغلق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء على صاحب المقهى أو المواطنين المخالفين.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شدد على متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك أثناء حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.

ومن جانبه قال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم إنه جرى غلق مقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي بالاشتراك مع قوات الأمن، مضيفًا أنه خلال المرور على المحال والمنشآت التجارية؛ لمتابعة تفعيل قرار الحظر، ولاحظ تجمع 35 شابًا بمقهى مخالف لقرار الحظر بشارع شعراوي.

وأشار "حبارير" إلى أنه جرت مصادرة عدد من "الشيش" التي ضُبطت بالمكان، لافتًا إلى أنه جرى غلق مقهى مخالف أيضًا بقرية نيدة ومصادرة ٦ شيش و٣٠ كرسيًا، وجهاز ريسيفر وجهاز راوتر نت.

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