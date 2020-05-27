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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تكشف تطورات أعراض كورونا وسبل الوقاية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:44 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن تحاليل فيروس كورونا، لابد أن تجرى في الوزارة، لأن الترصد والتقصي شغل أصيل لوزارة الصحة لمتابعة حالات المخالطين وعزل الحالات الإيجابية وقطاع الطب الوقائي يحرص على متابعتها لتحولها من إيجابي لسلبي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعامل المركزية وفروعها كانت سببًا في زيادة الأعداد، فإجمالي عدد الحالات التي خضعت لتحليل كورونا المستجد، 202 ألف تحليل تقريبا، ومنذ يوم السبت كل يوم يتم تحليل ما يعادل 4 آلاف عينة، ومع زيادة التحليل والتقصي زادت الأعداد.

وتابعت أن قيمة تحليل العينة تعادل ألف جنيه، وتتم في مستشفيات الحميات والصدرية في مصر، وعلى الشخص التوجه للمستشفى للخضوع لفحص عام وأشعة مقطعية وليس للمعامل المركزية نفسها.

وأكدت أن من يشعر بالأعراض عليه التوجه للمستشفى ومن يومين دخلت 320 مستشفى الخدمة وهي من مستشفيات وزارة الصحة مثل "المنيرة" مثلًا، وعلى أساس النتيجة يتم الترصد للحالة، وعند تحولها من إيجابية لسلبية وقتها يتاح له الاختلاط بالناس.

وعن الأعراض قالت: "الأعراض لم تختلف والجميع يشتكي من درجات الجرارة العالية واحتقان الزور والأنف وأضيف عليها فقدان التذوق والشم، وكذلك عدم انتظام المعدة".

ووجهت نصائح للمواطنين منها التباعد، واستخدام الماسكات في أي مكان، ومنع الأحضان والقبلات والسلام، واستخدام فيتامين سي، وشرب الليمون والبرتقال وتنشيط الجهاز المناعي بالطعام والعسل الأبيض.

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