المسماري: إعادة تمركز قوات الجيش أوقعت خسائر في ميليشيات الوفاق

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم، أن العناصر الإرهابية تنشط بالفيديو والأدلة في العاصمة طرابلس.وعرض المسماري، في مؤتمر صحفي يعقد الآن من بنغازي، مقطع فيديو لعناصر من تنظيمي «داعش وأنصار الشريعة» سُجل أمس في ليبيا، مشددا على أن الحرب بين الجيش وإرهابيين من داعش والقاعدة في البلاد.وأشار الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أن إعادة تمركزات قوات الجيش أوقعت خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الوفاق.ولفت إلى أن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الوفاق المدعومة بالمرتزقة السورية تدور منذ صباح اليوم، بمحوري كوبري المطار والكازيرما في العاصمة طرابلس.