وكيل «صحة البحيرة»: «الأطباء هيقوموا برسالتهم مهما حصل»

قال الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إن فريق الطاقم الطبي بالكامل منذ بداية أزمة كورونا وهو يسارع من أجل مواجهة الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة مصر.وأضاف "الجزار"، عبر فضائية "ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن دور الأطباء بارز ولا يوجد أي تقصير من ناحيتهم إطلاقا، ولا توجد أي دعوات تعاكس هذا المسار الطبيعي لدورهم الساعي للحفاظ على أمن مصر.وتابع: "مهما سمعنا وشوفنا هنقوم برسالتنا على أكمل وجه، وقريبًا سنعلن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا نتيجة جهود الأطباء".