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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس ديوان مشايخ وأعيان ليبيا يحذر من هجمة إخوانية بقيادة أردوغان

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:07 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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لم يستبعد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحى، إقدام ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة بالهجوم على منطقة الهلال النفطى والسيطرة عليها بدعم تركى.

وأشار المصباحي إلى الأطماع التركية في ثروات بلاده، وسعي أنقرة لتعزيز تواجدها بالساحة الليبية سياسيا واقتصاديا.

وقال المصباحي في تصريحات لقناة الحدث: إن الليبيين بحاجة للدعم العربي، مجددا دعوته لتفعيل اتفاقيات الدفاع لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى تعرضهم لهجمة إخوانية يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وداعش والإخوان.

كان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، دعا للتدخل ووقف الغزو التركي في ليبيا، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه صقر الجروشي، رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي أن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة جدا على جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن، والتي ستصبح أهدافا مشروعة لمقاتلات سلاح الجو، مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، قد جددت خلال الفترة الماضية إدانتها لاستمرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بعدوانه ضد ليبيا، ومواصلته انتهاك السيادة الليبية مستغلًا انشغال العالم بالتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) داعية المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي إلى إدانة هذا العدوان.

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