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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقدم لرياض الأطفال بالمدرسة اليابانية فى الفيوم الجديدة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:50 م
المدرسة اليابانية
المدرسة اليابانية بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلنت الدكتورة ابتسام حسني، مدير المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، فتح باب التقدم لطلاب المستوى الأول مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، ابتداء من 20 مايو الجاري.

وأضافت حسني لـ"الدستور": "يتم التقديم للمدارس اليابانية إلكترونيًا على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم ببطاقة ولي الأمر، ولابد من توقيع ولي أمر الطالب على إقرار خاص بموافقته على ممارسة ابنه كافة الأنشطة المخصصة في المدرسة، دون أدنى اعتراض".

أما عن المستندات المطلوب تجهيزها للالتحاق بالمدرسة، أوضحت: "ملء استمارة طلب الالتحاق من موقع الوزارة، أصل شهادة ميلاد الطالب، صورة الرقم القومي لولي الأمر، 8 صور شخصية للطالب (حديثة)".

وأشارت إلى أن المدارس اليابانية مشروع قومي، تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية، بجميع مراحل التعليم، تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم، والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن، وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعلم جيدة.

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