الأردن يعلن حظر تجول شامل يوم الجمعة

أعلنت المملكة الأردنية منذ قليل عن فرض حظر تجول شامل في البلاد يوم الجمعة المقبل.وفي وقت سابق قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الإثنين الماضي، إن المملكة الأردنية الهاشمية تجاوزت بكل إصرار أصعب التحديات التي واجهتها، وآخرها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال: «إجراءاتنا الاستباقية حالت دون تفشي وباء كورونا في البلاد».وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 711 حالة.