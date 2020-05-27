رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يعلن حظر تجول شامل يوم الجمعة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:31 م
الأردن
الأردن
وسام عطية
طباعة
أعلنت المملكة الأردنية منذ قليل عن فرض حظر تجول شامل في البلاد يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت سابق قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الإثنين الماضي، إن المملكة الأردنية الهاشمية تجاوزت بكل إصرار أصعب التحديات التي واجهتها، وآخرها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا خلال كلمته بمناسبة عيد الاستقلال: «إجراءاتنا الاستباقية حالت دون تفشي وباء كورونا في البلاد».

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين الماضي، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 711 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممرضة بالفيوم بعد إصابتها: سنتغلب على الفيروس بقوة الإرادة

ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة إصابتها بكورونا نتيجة مخالطة والدتها

«الأوقاف» توضح حقيقة إعلان عودة الجمع والجماعات

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

إنفوجراف

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

أيام زمان

عوضها أحفادها عن الحرمان من أبنائها.. أسرار من بيت فاتن حمامة

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

مونتينيجرو تحاول جذب الزوار إلى أول بلد أوروبي خال من كورونا

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفئران قد تأكل ملكة بريطانيا!
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
المزيد

الثقافة

31 مايو.. آخر موعد لإرسال إجابات مسابقة فوازير سينما مصر

وزير ثقافة الأردن: المحتوى الرقمى يحتاج مزيدا من التطوير

«بشجريات.ز كل غصن معنى».. كتاب جديد لـ سالمة سالم المرهوبي

«شهداء الكلمة أحياء فى العقول».. مظاهرة ضد التطرف والإرهاب في جنازة فرج فودة