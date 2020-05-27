انتهاء التحقيقات في إقامة صلاة عيد جماعية بأوسيم

تواصل نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، اليوم الأربعاء، التحقيقات في إقامة عدد من الأهالي صلاة العيد جماعية أول أيام عيد الفطر المبارك.وتنتظر النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة وهوية باقي المتهمين ممن تم رصدهم بمقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سبيل إنهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة.كانت النيابة أخلت سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب إقامتهم صلاة العيد جماعية بمدينة أوسيم، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.وتبين من التحقيقات أن المتهمين مقاول، كبير محصلين بالبنك المركزي، نجار مسلح وفني أول تحكم بشركة جنوب الكهرباء، اثنين منهم القائمين على تنظيم الصلاة والآخرين من المصلين، وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما، بينما قال الآخران إنهما أثناء توجههما لأرضهما الزراعية صباح أول أيام العيد شاهدا تجمعًا من أهالي البلد يؤدون صلاة العيد فانضموا إليهم.تسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني التي أثبتت صحة الواقعة بأن المتهمين نظموا وأعدوا الفراشة لإقامة صلاة العيد ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا سجادًا أمام أحد مساجد المدينة لأداء الصلاة بالمخالفة لقرارات الحكومة، وأن الواقعة ليس لها أي خلفية سياسية أو تنظيمية.وجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القرار 1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.وقررت النيابة ضبط وإحضار متهم هارب من بين المصلين كشفت عن هويته التحريات.كان تم ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبدالحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.