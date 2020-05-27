برلماني مثمنًا خطة فتح المساجد: تحافظ على المواطنين من كورونا

أعلن عماد محروس، عضو مجلس النواب، تأييده لقرار وزارة الأوقاف بعرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا ثقته فيما تتخذه وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن وترحيبه بعودة العمل بالمساجد.أشاد محروس، في بيان الأربعاء، بحرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الالتزام بضوابط وزارة الصحة والسكان فى كل ما يتعلق بالإجراءات الوقائية داخل المساجد على مستوى الجمهورية، باعتبار وزارة الصحة هى صاحبة الاختصاص الأصيل بهذا الملف في ضوء مواجهة الجيش المصرى الأبيض مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).أعرب محروس عن ثقته فى حرص وزارة الأوقاف بجميع قياداتها وأئمتها ومديرى المديريات والادارات على مستوى الجمهورية فى الالتزام بما حددته وزارة الصحة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الأولية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين، وحفاظًا على المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد.أضاف أن إجراءات وزارة الصحة والسكان أكدت الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع والتطهير المستمر للمساجد والتى تشمل الحوائط والسجاد واستخدام الأدوات الشخصية التى تشمل سجادة صلاة أو المصحف، إضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.