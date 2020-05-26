«سلبية».. ظهور نتائج كورونا لـ١٢ طبيبا خالطوا متوفيا بـ«طوارئ طنطا»

كشف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، أنه في إطار حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، على كافة العاملين بعد وفاة مصاب بكورونا في مستشفى الطوارئ، أن الدكتورة أماني أبو العينين رئيس قسم مكافحة العدوي أجرت مسحات فيروس كورونا المستجد لـ١٢ طبيبا وممرضة من المخالطين للحالة التي توفت، وكانت النتيجة «سلبية».وطمأن عميد كلية الطب جميع العاملين بالمستشفى بأن جامعة طنطا لن تدخر جهدا في الحفاظ على الجيش الأبيض وكافة العاملين بها، لأنهم حائط الصد الأول على مستوى المحافظة.وأكد أن الجامعة مدت مستشفيات الحجر الصحي بكفر الزيات بـ4 فرق في تخصصات الصدر والباطنة والحميات والعناية المركزة والتحاليل الطبية والأشعة التشخيصية.