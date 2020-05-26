محافظ بورسعيد يناشد بعدم الالتفات لمروجي الشائعات حول كورونا

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة، اليوم الثلاثاء، عدم الالتفات لمروجي الشائعات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ببورسعيد.وأكد المحافظ أنه على المواطنين أن لا ينساقوا وراء مروجي تلك الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة البعيدة كل البعد عن الأرقام الحقيقية لأعداد المصابين بالمحافظة، مشددا على أن المحافظة والأجهزة المعنية تبذل قصارى جهدها لتطبيق الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.وناشد محافظ بورسعيد أبناء المحافظة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والالتزام بارتداء "الكمامات" بجميع الأسواق، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، حرصا على سلامتهم وسلامة أسرهم ووطنهم.