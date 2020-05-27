«العفو الدولية»: قطر تُعرض معلومات حساسة عن مواطنيها لخطر الاختراق

حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر "احتراز" للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.وأكدت أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي الزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين الى تقديم تطمينات وتنازلات.وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.وذكرت المنظمة في بيانها: "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".يشار إلى أن الثغرة، التي كشفتها منظمة العفو، تمكّن القراصنة الالكترونيين من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.