أسهم السياحة تدفع بورصات أوروبا لأعلى مستوياتها في عام

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعواد اسهم شركات السفر والسياحة والترفيه علي خلفية آمال بتعاف في نشاط السياحة، حيث تعيد الدول الفتح تدريجيا بعد إجراءات عزل منذ أشهر.وارتفع المؤشر "ستوكس" 600 الأوروبي 1.1% ليسجل أفضل مستوى عند الإغلاق له منذ التاسع من مارس، وقفز قطاع السفر الأوروبي المنكوب 6.9% بعد تقارير عن أن إسبانيا وألمانيا ستخففان قيود السفر، وذلك في الوقت الذي لم تُسجل فيه زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بعد تخفيف إجراءات العزل العام.وقفز سهم "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية 22.5%، وربح سهم الناقلة "إيزي جيت" للطيران منخفض التكلفة 19%، وزادت الأسهم المدرجة في بريطانيا لمجموعة السفر توي 52%.وواصل سهم "لوفتهانزا" الألمانية المكاسب بعد حزمة إنقاذ من الحكومة للناقلة بقيمة تسعة مليارات يورو (9.87 مليار دولار) يوم الإثنين، فيما عاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني من عطلة ليرتفع 1.2% بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من المتاجر بالشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق.وصعدت قطاعات أخرى كانت قد تضررت بشدة مثل البنوك في منطقة اليورو، والتي ربحت 6.5%، متعافية من مستويات متدنية قياسية، في حين ارتفعت أسهم شركات التأمين وشركات صناعة السيارات 3% لكل منهما.