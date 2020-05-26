شيف يرسم رجاء الجداوي على بطيخة

حرص الشيف خالد عبدالفتاح، يعمل بمدينة الغردقة، على رسم صورة للفنانة رجاء الجداوي على بطيخة، تضامنًا معها ودعمًا لها عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للرعاية الطبية.وأكد الشيف خالد عبدالفتاح الملقب برسام المشاهير، أنه حفر صورة الفنانة رجاء الجداوي على بطيخة، تعبيرًا عن حب جمهورها ودعمهم لها خلال أزمتها الصحية التي تمر بها.