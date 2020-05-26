إغلاق طابقين بـ«أنباء الشرق الأوسط» بعد اكتشاف مصابين بكورونا

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحالات داخل قطاع الصحافة لا تقلق والأعداد ليست كبيرة، مؤكدا خبر إغلاق دورين في وكالة أنباء الشرق الأوسط بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.وأكد جبر، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن أزمة الأطباء مفتعلة في مصر وحرب من الإخوان وقنوات قطر وتركيا، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تريد الظهور على حساب جثث المواطنين، مضيفًا: "الناس كشفت الإخوان، وأراجوزاتهم استحالة يكونوا شربوا من مياه النيل".وأضاف جبر أنه لن يسمح بدخول المؤسسات إلا بالكمامة، كما سيتم التعقيم المستمر للمبانى، ومراعاة التباعد فى المسافات بين الموظفين والإبلاغ الفورى عن الحالات، بالإضافة إلى وجود طبيب مقيم بالمؤسسة، وتوفير مواد التعقيم، ورفع أقصى درجات اليقظة فى المؤسسات القومية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يعلنون أرقام المصابين بشفافية.