«الصحة» تكشف حقيقة استقالة الأطباء خوفًا من كورونا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة والإسكان للرعاية والطوارئ، إن الوزارة تهتم بشكل خاص بالأطقم الطبية، لأنهم الخط الأول لمكافحة فيروس كورونا، مضيفًا أن كل النظم الصحية في العالم حدثت بها انتكاسة نتيجة إصابة الأطقم الطبية.وأضاف «وديع»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أمرت بتخصيص أجنحة للأطقم الطبية لتلقي العلاج، حال وجود أي إصابة، وأصدرت قرارا بإجراء تحاليل للأطقم الطبية قبل الدخول والخروج من مستشفيات العزل.ونفى ما تردد عن أن الأطباء تقدموا باستقالتهم خوفًا من فيروس كورونا، معقبًا: «اللي يقول كده ما يعرفش ولادنا شكلهم إيه وهذه شائعات مغرضة».وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ4900 متعاف.وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 17967 حالة، من ضمنها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.