تأجيل محاكمة مسئولين جزائريين سابقين بتهمة الفساد لـ2 يونيو

قررت محكمة ولاية بومرداس الجزائرية (شمال) اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) ونجله بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في قضية اتهامهم بالفساد المالي إلى 2 يونيو المقبل.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تأجيل هذه المحاكمة لرفض هيئة الدفاع عن المتهمين المحاكمة عن بعد وعدم استخراج المتهمين في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا والتمسك بالحضور الشخصي للمتهمين في قاعة المحاكمة.ويحاكم في هذه القضية أيضا عدد من المسؤولين السابقين وهم 3 ولاة سابقون لولاية تيبازة وكل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق لنفس الولاية.ويواجه المتهمون اتهامات بالاستيلاء على أراض زراعية واستغلال النفوذ.