الشرطة التركية تعاقب الشعب في العيد بحجة كورونا (فيديو)
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:30 م
إسراء صلاح الدينطباعة
أكد موقع "أحوال" التركي، أن الشرطة التركية استخدمت العنف المفرط في التعامل مع المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك مستغلة جائحة فيروس كورونا، وكأنها تنتقم من الشعب.
وتابع أن أحد ضباط الشرطة تعامل مع المواطنين بالضرب العنيف والاعتقال تجاه عدة أشحاص انتهكوا أوامر الإغلاق وعدم الخروج، وذلك في اسطنبول ومقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية ما أثار أزمة وغضب كبير بين المواطنين الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة التركية استغلت عيد الفطر وفرضت إغلاق كامل على كافة المدن، من أجل السماح بإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا العنف غير المبرر يأتي في ظل إصرار الحكومة على عدم فرض حالة الإغراق الكامل إلا في أيام العطلات فقط.
وأوضح أن الشرطة تعاملت مع العائلات والمواطنين بصورة غير آدمية منتهكين حقوق الإنسان، والأعراف الدولية في التعامل مع المدنيين.
وأكد الموقع أن ضباط الشرطة هددوا سيدات مسنات بالاعتقال، وقيد بعضهم السيدات أيديهن من الخلف ما أثار موجة غضب واسعة، واعتبر رواد موقع التواصل الاجتماعي أن ضباط الشرطة كانوا ينتظرون الفرصة لاستخدام العنف غير المبرر مع المواطنين. شاهد
وتابع أن أحد ضباط الشرطة تعامل مع المواطنين بالضرب العنيف والاعتقال تجاه عدة أشحاص انتهكوا أوامر الإغلاق وعدم الخروج، وذلك في اسطنبول ومقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية ما أثار أزمة وغضب كبير بين المواطنين الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة التركية استغلت عيد الفطر وفرضت إغلاق كامل على كافة المدن، من أجل السماح بإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا العنف غير المبرر يأتي في ظل إصرار الحكومة على عدم فرض حالة الإغراق الكامل إلا في أيام العطلات فقط.
وأوضح أن الشرطة تعاملت مع العائلات والمواطنين بصورة غير آدمية منتهكين حقوق الإنسان، والأعراف الدولية في التعامل مع المدنيين.
وأكد الموقع أن ضباط الشرطة هددوا سيدات مسنات بالاعتقال، وقيد بعضهم السيدات أيديهن من الخلف ما أثار موجة غضب واسعة، واعتبر رواد موقع التواصل الاجتماعي أن ضباط الشرطة كانوا ينتظرون الفرصة لاستخدام العنف غير المبرر مع المواطنين. شاهد