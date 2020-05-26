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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة التركية تعاقب الشعب في العيد بحجة كورونا (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:30 م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن الشرطة التركية استخدمت العنف المفرط في التعامل مع المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك مستغلة جائحة فيروس كورونا، وكأنها تنتقم من الشعب.

وتابع أن أحد ضباط الشرطة تعامل مع المواطنين بالضرب العنيف والاعتقال تجاه عدة أشحاص انتهكوا أوامر الإغلاق وعدم الخروج، وذلك في اسطنبول ومقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية ما أثار أزمة وغضب كبير بين المواطنين الأتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة التركية استغلت عيد الفطر وفرضت إغلاق كامل على كافة المدن، من أجل السماح بإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا العنف غير المبرر يأتي في ظل إصرار الحكومة على عدم فرض حالة الإغراق الكامل إلا في أيام العطلات فقط.

وأوضح أن الشرطة تعاملت مع العائلات والمواطنين بصورة غير آدمية منتهكين حقوق الإنسان، والأعراف الدولية في التعامل مع المدنيين.

وأكد الموقع أن ضباط الشرطة هددوا سيدات مسنات بالاعتقال، وقيد بعضهم السيدات أيديهن من الخلف ما أثار موجة غضب واسعة، واعتبر رواد موقع التواصل الاجتماعي أن ضباط الشرطة كانوا ينتظرون الفرصة لاستخدام العنف غير المبرر مع المواطنين. شاهد

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