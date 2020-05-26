«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، إن الأطقم الطبية هم ثروة مصر في مواجهة أزمة كورونا، موضحًا أنه تم وضع دليل مكافحة العدوى وتوزيعه على الأطباء، وتدريبهم عليه.وأشار الدكتور مصطفى غنيمة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك توجيهات أن تكون لدى أي مستشفى عزل حصة من المستلزمات الطبية والوقائية تكفي لمدة أسبوعين على الأقل، فضلًا عن وجود مخزون في مديريات الصحة.وأوضح رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أن الأطقم الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل يجري تحليل لها قبل العمل فى المسشفيات، وقبل مغادرتها المستشفى بعد فترة عمل تدوم لمدة 14 يومًا.