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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ضربة لإخوان تونس».. عبد الفتاح مورو ينسحب من حركة النهضة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:26 م
عبد الفتاح مورو
عبد الفتاح مورو
مروة عنبر
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فى خطوة غير مسبوقة، والتي تعد ضربة لذراع الإخوان في تونس، أعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية ومرشحها للإنتخابات الرئاسية العام الماضى عبدالفتاح مورو، انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي.

وقال مورو، الذي شغل منصب نائب رئيس البرلمان، إنه اعتزل العمل السياسي ومزق تذكرة السياسة، على حد تعبيره.

وأفاد مراقبين بأن قرار مورو سيزيد من تعميق حالة التصدع داخل الحركة التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب مؤتمرها الحادي عشر، وفقا لما نقلته العربية.

وقال مورو فى تصريحات صحفية سابقة إنه أصبح الآن مواطنًا عاديًا يبلغ من العمر 72 عاما ويجني خبزه اليومي من عمله العادي كمحام، موضحا أنه مهتم بالشأن العام مثلما يهتم به كل تونسي ولم تعد له أي صفة حزبية في صلب الحركة الإسلامية.

يذكر أن مورور أول شخصية ترشحها النهضة في تاريخها للسباق الرئاسي، وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي

جاء إعلان انسحاب مورو من الحركة عقب أيام من ظهور بيان لمجموعة داخل النهضة سمت نفسها مجموعة الوحدة والتجديد.

و تسعى المجموعة الجديدة إلى تصحيح مسار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة في موعده قبل نهاية هذه السنة وعدم تجديد الثقة في رئيسها راشد الغنوشي لعهدة أخرى في هذا المنصب.

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