السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

قررت السلطات بالمملكة العربية السعودية تخفيف الإجراءات المفروضة، في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".وأفادت قناة "الغد"، في نبأ عاجل لها، بأن السلطات السعودية قررت السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد ابتداءً من الأحد.كما قررت تعديل أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة 6 صباحًا وحتى 3 مساءً، ابتداءً من 28 مايو وحتى نهاية 30 مايو، كذلك السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والمراكز التجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح.